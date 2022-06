Yankees prospects: Estevan Florial has monster game to propel Scranton

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 12-4 at Syracuse Mets

CF Estevan Florial 3-4, 2B, 5 RBI, 2 BB, SB — Florial having one of his best seasons as a pro

SS Oswald Peraza 0-6, 3 K — Peraza not having one of his best seasons as a pro

3B Miguel Andújar 2-5, HR, 2 RBI

1B Greg Bird 2-5, HR, 2 RBI, K

RF Phillip Evans 2-5, 2B, HR, RBI, K

DH Derek Dietrich 1-4, RBI, 3 K

2B José Peraza 2-5, 2B, RBI

C Rob Brantly 1-5, K

LF Tim Locastro 1-3, 2 BB, K

Ryan Weber 4.2 IP, 3 H, 1 R, 0 BB, 3 K

Shane Greene 1.1 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 1 K, 1 HR (win)

Braden Bristo 1.2 IP, 2 H, 1 R, 2 BB, 4 K

Jimmy Cordero 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Told ya we were going with the Flo tonight



It's a two-run homer in top seven and a total of five RBIs this evening for Estevan Florial.

Double-A Somerset Patriots: W, 4-3 vs. Akron RubberDucks

SS Anthony Volpe 0-4, K

DH Elijah Dunham 0-4, 3 K

C Josh Breaux 1-3, BB, 2 K

CF Blake Perkins 0-3, BB, K

2B Jesus Bastidas 0-4, 2 K

1B Mickey Gasper 2-2, 2 HR, 3 RBI, BB

RF Michael Beltre 1-2, BB, K, CS

LF Oliver Dunn 1-3, RBI, K

3B Max Burt 0-3

Luis Medina 4.1 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 8 K — nice enough start from the top prospect

Matt Minnick 1.2 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 1 K, 1 HR

Josh Maciejewski 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (win)

Carson Coleman 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 4 K (save)

Lead = Secured



Oliver Dunn brings home Mickey Gasper on a base hit to give us a 4-3 lead!

High-A Hudson Valley Renegades: W, 15-1 vs. Jersey Shore BlueClaws

C Anthony Seigler 1-6, RBI, 2 K

SS Cooper Bowman 1-5, 2 RBI, BB, K, SB

CF Everson Pereira 0-4, BB, K

DH Eric Wagaman 2-5, HR, 3 RBI — inside-the-parker!

1B Spencer Henson 3-3, 2B, HR, RBI, 2 BB

LF Aldenis Sanchez 3-5, 2B, 3 RBI, 2 SB

RF Aaron Palensky 1-3, 2B, RBI, 2 BB, K

2B Eduardo Torrealba 2-5, 2 RBI

3B Cristian Perez 1-5, RBI

Beck Way 5.1 IP, 3 H, 0 R, 1 BB, 5 K (win)

Rodney Hutchison 1.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Charlie Ruegger 1 IP, 1 H, 1 R, 0 BB, 1 K, 1 HR

Carlos Gomez 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

ERIC WAGAMAN INSIDE THE PARK HOMERUN



OH MI OH MY! LOOK AT WAGYYY GO!!! #RepBX

Low-A Tampa Tarpons: W, 4-0 vs. Palm Beach Cardinals

DH Alexander Vargas 0-4, K

CF Jasson Dominguez 2-3, BB

C Antonio Gomez 2-4, 2 K

1B Anthony Garcia 0-2, 2 BB, K, SB, fielding error

3B Marcos Cabrera 1-3, HR, 3 RBI, BB, K

SS Benjamin Cowles 2-3, BB

RF Kyle Battle 0-2, RBI, 2BB

LF Raimfer Salinas 0-4, K

2B Luis Santos 1-4

Juan Carela 6 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 9 K (win)

Harold Cortijo 2 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 3 K (hold)

Gerrit van Zijll 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Florida Complex League Yankees: L, 7-6 vs. FCL Phillies

DH Dayro Perez 0-4, BB, 3 K, SB

LF Daury Arias 2-3, 2B, RBI, 2 BB, 2 SB

C Agustin Ramirez 2-5, 2 RBI

2B Jared Serna 3-5, 2 RBI

RF Christopher Familia 0-3, 2 BB

1B Jesus Rodriguez 1-4, RBI, BB

3B Ronny Rojas 0-4

SS Brenny Escanio 0-3, BB, 2 K

CF Nelson Medina 1-4, 3B, 2 K, throwing error

Yoendrys Gómez 2.2 IP, 3 H, 0 R, 0 BB, 3 K

Ocean Gabonia 1 IP, 4 H, 4 R, 1 BB, 2 K

Justin Lange 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Luis Serna 3.2 IP, 5 H, 0 R, 1 BB, 7 K

Montana Semmel 0.2 IP, 2 H, 3 R, 2 BB, 1 K (loss)

Nolberto Henriquez 0 IP, 1 H (blown save)

Dominican Summer League Yankees: L, 7-6 (7) vs. DSL Mets 2

SS Keiner Delgado 2-3, 3B, 2 BB, SB

CF Willy Montero 2-4, RBI, BB, K, SB

DH Diomedes Hernandez 1-4, RBI, K

C Gabriel Bersing 2-4, K, throwing error

RF Ramiro Altagracia 1-3, RBI, BB, K, 2 SB

2B Santiago Gomez 1-3, 2B, 2 RBI, K

LF Louis Pierre 0-0, 4 BB — well that’s certainly an interesting game

3B Juan Matheus 0-4, RBI, 2 K

1B Johan Ferreira 0-4

Henry Lalane 4 IP, 2 H, 3 R, 1 BB, 3 K

Michael Peres 2 IP, 3 H, 4 R (3 ER), 3 BB, 4 K (loss)

Dominican Summer League Bombers: L, 19-16 (11) vs. DSL Mets 1

DH Hans Montero 0-3, 2 BB, 3 K, 2 SB

CF Fidel Montero 1-6, RBI, BB, 2 K, SB

LF Joel Mendez 3-7, 3B, RBI, 2 K

SS Enmanuel Tejeda 2-4, RBI, 3 BB, K, throwing error

1B Enger Castellano 3-5, 2B, HR, 6 RBI, BB, 2 K, fielding error

RF John Cruz 1-4, 2 RBI, 3 BB

C Oscar Silverio 0-3, three throwing errors

3B Luis Ogando 1-5, 2 K, throwing error

2B Andry Javier 0-4, BB, 2 K

Angel Benitez 3.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 4 K

Alexis Paulino 1 IP, 4 H, 5 R (3 ER), 2 BB, 1 K, 1 HR

Jordy Luciano 1 IP, 3 H, 4 R, 2 BB, 0 K

Daniel Salas 1 IP, 1 H, 1 R, 3 BB, 2 K

Ruben Castillo 2.2 IP, 2 H, 2 R, 1 BB, 4 K

Kennison Diaz 1 IP, 0 H, 1 R (0 ER), 1 BB, 1 K

Carlos Herrera 1 IP, 1 H, 5 R (4 ER), 3 BB, 0 K (loss) — yikes. crazy game all around here