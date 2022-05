Yankees prospects: Ken Waldichuk throws no-hit ball with a dozen strikeouts

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 1-2 at Rochester Red Wings

SS Oswald Peraza 0-4, K, HBP, SB

3B Oswaldo Cabrera 0-3, BB, 2 K

LF Miguel Andújar 1-4, 2B, SB

DH Ronald Guzmán 0-0, BB, HBP — left after HBP

PH-DH David Freitas 1-2

PR-DH Matt Pita 0-0

RF Phillip Evans 0-3, BB, K, CS, picked off

1B Greg Bird 1-3, 2B, BB, RBI, 2 K

C Max McDowell 0-4, K, catcher’s interference

2B José Peraza 0-3, 2 K

CF Evan Alexander 0-2, BB, K

PH Rob Brantly 0-1

Hayden Wesneski 5 IP, 4 H, 2 R (1 ER), 1 BB, 6 K (loss) — 2.48 ERA in 6 starts

Zach Greene 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Trevor Lane 0.2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Braden Bristo 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Double-A Somerset Patriots: L, 3-6 (7) and W, 3-2 (7) vs. New Hampshire Fisher Cats

Game 1:

SS Anthony Volpe 1-4, RBI, 2 K — one of just 2 Somerset hits in opener

LF Elijah Dunham 0-4, 2 K

1B Andres Chaparro 0-3, K

CF Brandon Lockridge 1-3

RF Jeisson Rosario 0-2, BB, K

3B Derek Dietrich 0-2, BB

DH Blake Perkins 0-1, BB, RBI, SB, sac fly

C Rodolfo Durán 0-2, BB, throwing error

2B Jesus Bastidas 0-1, BB, K, fielding error

Luis Medina 3.1 IP, 2 H, 5 R (3 ER), 3 BB, 2 K, HBP (loss) — not his cleanest outing

Josh Maciejewski 1.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 4 K, WP, balk

Emmanuel Ramirez 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 1 K, HR

Nick Ernst 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K

Game 2:

SS Anthony Volpe 1-3, HR, RBI — pew pew

DH Elijah Dunham 1-3, SB

CF Brandon Lockridge 1-3, 2B, K

3B Derek Dietrich 0-3

LF Blake Perkins 1-3, 2B, 2 K

RF Michael Beltre 2-3, 2B, 2 RBI, K

C Mickey Gasper 0-2, BB

1B Chad Bell 0-2, K

2B Max Burt 0-2, K, fielding error

Ken Waldichuk 5 IP, 0 H, 0 R, 3 BB, 12 K, pickoff, error on 2nd pickoff attempt (win) — struck out the first 6 batters of the game and absolutely dominated the Fisher Cats; what an afternoon!

Barrett Loseke 2 IP, 1 H, 2 R (0 ER), 1 BB, 1 K (save)

High-A Hudson Valley Renegades: W, 2-0 (7) and L, 0-4 (7) at Jersey Shore BlueClaws

Game 1:

SS Trey Sweeney 0-4, 2 K

CF Everson Pereira 0-4, 3 K

DH Austin Wells 0-3, K

2B Cooper Bowman 0-1, 2 BB, 2 SB

3B Tyler Hardman 0-2, BB, K, GIDP, SB

C Carlos Narvaez 1-2, BB, SB

LF Aldenis Sanchez 1-1, 2 BB, RBI, SB — one of just 2 HV hits & only RBI in opener

1B Eric Wagaman 0-2, BB, K, GIDP

RF Pat DeMarco 0-3, 2 K

T.J. Sikkema 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K — 1st appearance since June 29, 2019!

Edgar Barclay 3.2 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 5 K, HBP (win)

Tanner Myatt 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (save)

2️⃣ strikeouts in a 1-2-3 first inning for T.J. Sikkema! pic.twitter.com/3uHOjyXShZ — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) May 8, 2022

Game 2:

DH Trey Sweeney 1-3, 2B, 2 K

CF Everson Pereira 0-2, BB, K

C Austin Wells 1-3, GIDP

SS Cooper Bowman 1-2, 2B, BB, K

3B James Nelson 0-1, 2 BB, SB

LF Aldenis Sanchez 0-2, BB, GIDP

1B Spencer Henson 0-3, 3 K

2B Eduardo Torrealba 0-3

RF Aaron Palensky 0-3, 2 K, GIDP

Blas Castano 4 IP, 4 H, 4 R (2 ER), 2 BB, 3 K, 2 HBP, balk (loss)

Wellington Diaz 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Alex Mauricio 1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K

Low-A Tampa Tarpons: L, 5-6 at Bradenton Marauders

SS Alexander Vargas 0-4, 2 K

DH Jasson Dominguez 2-4, 2B, K — very quietly a 1.024 OPS in last 6 games

1B Anthony Garcia 0-2, 2 BB, K

CF Madison Santos 1-4, 2 RBI, 2 K, GIDP

3B Marcos Cabrera 0-4, 3 K

RF Alan Mejia 0-4, RBI, SB — error allowed Bradenton to walk off, oops

C Ben Rortvedt 1-2 — 2nd rehab appearance

C Ben Rice 0-2, passed ball

LF Raimfer Salinas 1-4, HR, RBI, 2 K — 1st homer of 2022

2B Luis Santos 0-2, BB, GIDP

Josue Panacual 4 IP, 3 H, 1 R (1 ER), 4 BB, 6 K

Zach Messinger 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 2 K, WP, HBP

Trevor Holloway 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Bailey Dees 1.1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K

Jack Neely 0.1 IP, 3 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 0 K

Kevin Milam 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 0 BB, 2 K (loss)