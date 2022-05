Yankees prospects: Anthony Volpe knocks two doubles in four-hit game

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 0-3 vs. Jacksonville Jumbo Shrimp

SS Oswald Peraza 2-4, 2 SB — thanks to Oswald & Bird for showing up, anyway

LF Ender Inciarte 0-4, 2 K, outfield assist

RF Philip Evans 0-4, K

1B Greg Bird 3-4

2B José Peraza 0-4, K, GIDP

C Max McDowell 0-3, BB, 2 K

DH David Freitas 1-4, 2B, K

3B Armando Alvarez 0-3, 2 K

CF Evan Alexander 0-3, K, fielding error

Ken Waldichuk 5 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 3 BB, 7 K, HBP, WP (loss)

Reggie McClain 0 IP, 0 H, 2 R (2 ER), 2 BB — not much relief!

Shelby Miller 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 3 K, balk

Ryan Weber 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 3 K

It's No. 5 prospect for the @Yankees Ken Waldichuk's world, and we're just living in it.

5 IP // 2 H // 1 R // 3 BB // 7 K // 1.74 ERA pic.twitter.com/AXq75tlhgO — SWB RailRiders (@swbrailriders) May 29, 2022

Double-A Somerset Patriots: W, 9-6 at Portland Sea Dogs

SS Anthony Volpe 4-5, 2 2B, BB, RBI, picked off — heating up!

RF Elijah Dunham 2-6, 2 SB

LF Brandon Lockridge 0-3, 2 BB, SB

DH Jeisson Rosario 2-4, 2B, BB, 3 RBI

CF Blake Perkins 1-4, BB, RBI, 2 K

C Rodolfo Durán 1-4, 2B, BB, K

3B Chad Bell 1-4, BB, 3 K

2B Jesus Bastidas 2-4, HR, BB, 2 RBI, K

1B Mickey Gasper 1-3, HR, BB, 2 RBI, K, GIDP, HBP

Jhony Brito 5.2 IP, 8 H, 6 R (6 ER), 0 BB, 8 K, 2 HR (quite the unsightly win)

Barrett Loseke 2.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Derek Craft 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (save)

Anthony Volpe with his first 4-hit performance of the season & at the Double-A level.



The #Yankees No. 1 prospect leads the team with 22 RBI #RepBX #PatriotsInPinstripes pic.twitter.com/vXIVm3C07Z — Somerset Patriots (@SOMPatriots) May 28, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: L, 2-6 (10) vs. Rome Braves

DH Anthony Seigler 1-5, 3 K

SS Cooper Bowman 0-4, 3 K

CF Everson Pereira 1-4, 2B

1B Eric Wagaman 1-4, HR, RBI, K, fielding error

3B James Nelson 0-2, 2 BB, K, 3 SB

C Carlos Narvaez 0-2, 2 BB, 2 K, SB

LF Pat DeMarco 1-3, SF, RBI, 2 K, CS

RF Aldenis Sanchez 0-3, BB, 3 K, SB

2B Eduardo Torrealba 1-4

Blas Castano 5.2 IP, 5 H, 0 R, 2 BB, 5 K

Rodney Hutchison 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Nelvin Correa 2 IP, 3 H, 3 R (2 ER), 4 BB, 0 K (loss)

Ryan Miller 1 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 3 K, HR — 10th inning did not go super well

Your @Honda Play Of The Game is this HR by Eric Wagaman!#repbx pic.twitter.com/T8jzN28orx — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) May 29, 2022

Low-A Tampa Tarpons: L, 2-6 vs. Lakeland Flying Tigers

SS Alexander Vargas 0-4, 2 K

DH Jasson Dominguez 0-3, BB

1B Anthony Garcia 0-4, 2 K

3B Marcos Cabrera 1-4, K, 2 SB, throwing error

LF Grant Richardson 0-4, K

RF Kyle Battle 1-4, RBI, K, SB

C Ben Rice 2-3, BB, RBI

CF Raimfer Salinas 1-4, K, GIDP

2B Luis Santos 1-3, 2B, K

Chandler Champlain 5.2 IP, 8 H, 6 R (5 ER), 1 BB, 6 K, 2 HR (loss)

Gerrit van Zijll 2.1 IP, 2 H, 0 R, 2 BB, 4 K