Yankees prospects: Yorlin Calderon throws shortened no-hitter for Tampa

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 2-1 vs. Jacksonville Jumbo Shrimp

SS Oswald Peraza 2-4, RBI, SB — go-ahead hit in 8th

DH Greg Bird 0-3, BB, K, SB — 1st SB at any level since 2016 AFL lol

RF Phillip Evans 1-4, GIDP, outfield assist

LF Ender Inciarte 0-3

2B José Peraza 1-3, HR, RBI, fielding error

3B Derek Dietrich 1-2, HBP

C Max McDowell 0-3, K, GIDP

1B Ronald Guzmán 1-3, K, 2B

CF Evan Alexander 0-3, 2 K

Hayden Wesneski 5.1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 5 BB, 4 K - gotta get those walks down

Braden Bristo 0.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Trevor Lane 0.2 IP, 0 H, 0 R, 3 BB (1 IBB), 1 K, WP

Vinny Nittoli 1.1 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 2 K (win)

Shelby Miller 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K (save)

Get your notes out ➡️ Oswald Peraza likes an RBI-single. pic.twitter.com/v2Te9EdsCe — SWB RailRiders (@swbrailriders) May 25, 2022

Double-A Somerset Patriots: L, 4-7 at Portland Sea Dogs

SS Anthony Volpe 0-4, GIDP — .665 OPS in 36 G, rough start

LF Elijah Dunham 2-4, HR, RBI

DH Josh Breaux 2-4, 2B, RBI

3B Andres Chaparro 1-4, HR, 2 RBI, K — homered in return from IL (last played May 8th)

CF Brandon Lockridge 2-4, 2B, K

RF Jeisson Rosario 0-4

C Rodolfo Durán 1-4, K

1B Chad Bell 0-3, BB, K

2B Jesus Bastidas 1-4

Sean Boyle 5 IP, 8 H, 7 R (7 ER), 1 BB, 6 K, 2 HR, WP (loss)

Nick Ernst 2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 4 K, 2 HBP

Matt Minnick 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Welcome back Chappy!



Andres Chaparro gives us a 2-0 lead in the fourth inning with a two-run bomb in his return to the lineup pic.twitter.com/uXP0EgH8XR — Somerset Patriots (@SOMPatriots) May 25, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: W, 8-4 vs. Rome Braves

2B Cooper Bowman 2-4, BB, K, SB

SS Trey Sweeney 1-5, RBI, 2 K, SB

DH Spencer Henson 2-3, HR, BB, 4 RBI, K, HBP — big day

C Anthony Seigler 1-4, BB, 3 K

1B Eric Wagaman 2-4, HR, BB, 2 RBI

CF Aldenis Sanchez 0-1, 4 BB, K, 2 SB — no-contact day

RF Pat DeMarco 0-4, BB, 3 K, GIDP

3B Eduardo Torrealba 0-4, SB, throwing error

LF Aaron Palensky 1-4, 2 K, 2 SB — HV stole 7 combined bases

Will Warren 6 IP, 9 H, 4 R (3 ER), 0 BB, 6 K, HR, throwing error (win)

Nelson L. Alvarez 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

Charlie Ruegger 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Ryan Miller 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 3 K — efficient!

Your @Honda Play Of The Game Is This 3 Run HR By Spencer Henson To Give The Gades A 6-4 lead #RepBX #BatFlip pic.twitter.com/g1RpQdIQWi — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) May 25, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 7-0 (7) and W, 4-0 (7) vs. Lakeland Flying Tigers

Game 1

CF Jasson Dominguez 0-2, 2 K — left after fouling ball off his foot

CF Alan Mejia 0-1, BB, RBI

C Antonio Gomez 3-4, K

1B Anthony Garcia 1-3, HR, BB, 3 RBI, 2 K — 9th homer of 2022

DH Marcos Cabrera 0-3, BB, 2 K, SB

SS Benjamin Cowles 0-3, 3 K

LF Grant Richardson 1-3, RBI, K

RF Kyle Battle 1-3, 2B

2B Luis Santos 1-1, 2 BB

3B Roberto Chirinos 0-3

Yon Castro 6 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 9 K — very nice line!

Zach Messinger 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 3 K

Game 2

SS Alexander Vargas 1-3, 2B, K, SB

CF Alan Mejia 0-3, K

2B Benjamin Cowles 1-3, RBI, SB

DH Grant Richardson 0-1, 2 BB, K

C Ben Rice 1-3

1B Connor Cannon 1-1, RBI, SF, HBP

RF Kyle Battle 0-3

LF Raimfer Salinas 0-3, RBI, outfield assist

3B Roberto Chirinos 0-3, K

Yorlin Calderon 7 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 7 K — helluva season debut for the young righty! Calderon gets the 7-inning no-no and the Tampa staff combines to shut Lakeland out on 1 hit in 14 innings on the day