Yankees prospects: Deivi García roughed up once again

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 6-2 vs. Worcester Red Sox

CF Estevan Florial 1-3, K

SS Oswald Peraza 2-4, HR, 2 RBI — would be great to see Peraza start to heat up

LF Miguel Andújar 0-4, K

3B Derek Dietrich 0-3, BB, K

2B José Peraza 1-4

C Max McDowell 0-4, 2 K

1B Ronald Guzmán 2-4

DH David Freitas 0-3, 2 K

RF Ryan LaMarre 0-3, K

Deivi García 2.1 IP, 4 H, 4 R, 2 BB, 3 K (loss) — it’s just not happening for Deivi right now

Vinny Nittoli 0.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

J.P. Sears 4.2 IP, 0 H, 1 R, 1 BB, 7 K — terrific relief outing from Sears

Zach Greene 0.1 IP, 2 H, 1 R, 1 BB, 1 K

JP Sears was UNTOUCHABLE tonight

4 IP // 0 H // 1 R // 1 BB // 7 K // 0.83 ERA pic.twitter.com/8ZxWHH1hBO — SWB RailRiders (@swbrailriders) May 21, 2022

Double-A Somerset Patriots: W, 6-2 vs. Reading Fightin Phils

SS Anthony Volpe 1-4

DH Elijah Dunham 0-2, 2 BB, K

RF Jesson Rosario 0-4

CF Blake Perkins 2-2, RBI, 2 BB, SB

C Rodolfo Durán 1-4, HR, 2 RBI, 2 K

LF Michael Beltre 1-3, BB, K, SB

1B Mickey Gasper 0-4, 3 K

2B Oliver Dunn 2-4, 3B, HR, 2 RBI, K

3B Max Burt 1-4, RBI, SB, throwing error

Randy Vasquez 5.1 IP, 3 H, 2 R, 0 BB, 5 K, 1 HR — 2.19 ERA on the year for Vasquez

Nick Ernst 1.2 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K (win, blown save)

Barrett Loseke 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K (hold)

Jose Mujica 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K

He Dunn-did-it!



Oliver Dunn adds to his RBI triple with a solo blast in the eighth to extend the Zorros lead to 6-2! pic.twitter.com/JAcBHWgCJ2 — Zorros de Somerset (@SOMPatriots) May 21, 2022

High-A Hudson Valley Renegades: Postponed at Brooklyn Cyclones, makeup scheduled as part of doubleheader on Sunday

Low-A Tampa Tarpons: W, 7-3 vs. St. Lucie Mets

SS Alexander Vargas 0-3, BB, K

DH Jasson Dominguez 1-3, RBI, BB, K

C Antonio Gomez 0-3, BB, K, throwing error

1B Anthony Garcia 1-3, RBI, BB, K

3B Benjamin Cowles 1-4, HR, 2 RBI, 2 K

LF Grant Richardson 2-4, 2B, K

CF Alan Mejia 0-3, RBI, K, SF

2B Luis Santos 1-3

RF Kyle Battle 1-3

Juan Carela 5.2 IP, 6 H, 3 R (2 ER), 4 BB, 6 K, 1 HR

Danny Watson 1.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 2 K (win)

Jack Neely 1.2 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 1 K