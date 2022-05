Yankees prospects: Somerset combines for one-hit shutout

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 3-9 vs. Lehigh Valley IronPigs

CF Estevan Florial 2-5, 2B, RBI, 2 K

SS Oswald Peraza 1-4, SB

2B Oswaldo Cabrera 1-3, BB

DH Ronald Guzmán 0-4, K, GIDP

1B Greg Bird 0-3, BB, K

RF Phillip Evans 0-3, BB, throwing error

3B José Peraza 1-4, GIDP

C Max McDowell 2-3, 2B, HBP

LF Ryan LaMarre 2-3, 2B, RBI, picked off

PH Rob Brantly 1-1

Manny Bañuelos 4 IP, 5 H, 2 R (2 ER), 3 BB, 4 K

David McKay 1 IP, 1 H, 0 R, 2 BB, 0 K

Ron Marinaccio 2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 5 K — staying sharp

Reggie McClain 0.1 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 0 K (loss) — lead went poof

Shelby Miller 0.2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 1 BB, 0 K, HR

José Mujica 1 IP, 2 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 0 K, HR

Double-A Somerset Patriots: W, 5-0 vs. Portland Sea Dogs

SS Anthony Volpe 1-3, HR, 2 BB, RBI — third homer of 2022

DH Brandon Lockridge 2-5, 3B, 2 RBI, K, GIDP

3B Andres Chaparro 1-3, HR, BB, 2 RBI — fifth homer of 2022

RF Elijah Dunham 1-4, K, 2 SB

CF Jeisson Rosario 0-1, 3 BB, 2 SB, CS

1B Derek Dietrich 0-4, K, GIDP

LF Blake Perkins 0-1, 3 BB, SB

C Mickey Gasper 2-4

2B Max Burt 1-4, K

Jhony Brito 7 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 6 K (win) — touched 98 mph, masterful 0.89 ERA in 4 starts

Emmanuel Ramirez 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Kyle Zurak 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K — completed the 1-hit shutout from Somerset

High-A Hudson Valley Renegades: L, 6-8 vs. Wilmington Blue Rocks

SS Trey Sweeney 0-4, 2 K, HBP, GIDP, throwing error — tough day

CF Everson Pereira 2-4, RBI, K, SB, CS

C Austin Wells 1-4, HR, RBI, 3 K — third homer of 2022

2B Cooper Bowman 1-2, 2B, 2 BB, GIDP

3B Tyler Hardman 1-3, BB, RBI, K, CS

DH James Nelson 1-3, BB, SB

1B Eric Wagaman 1-4, HR, 2 RBI, K

RF Pat DeMarco 1-4, K

LF Aaron Palensky 1-4, HR, RBI, K

Blane Abeyta 3 IP, 6 H, 2 R (2 ER), 0 BB, 4 K, missed catch error

Carson Coleman 3 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 4 K

Bryan Blanton 1.2 IP, 3 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 1 K

Charlie Ruegger 1 IP, 1 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 0 K, HBP (loss)

Jhonatan Munoz 0.1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 0 K

Your @Honda Play of the Game was this game tying HR by @wellsius16 #RepBX pic.twitter.com/s4I2hD21Qf — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) May 1, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 3-2 (7) and L, 0-3 (7) vs. Lakeland Flying Tigers

Game 1:

SS Alexander Vargas 0-3

C Antonio Gomez 0-2, BB, K, picked off

CF Alan Mejia 0-3, 2 K

1B Anthony Garcia 2-3, HR, RBI, K — 113.2 mph exit velo on single

RF Grant Richardson 0-3

DH Anthony Seigler 1-1, 2B, 2 BB — much-needed 1.066 OPS early on from a guy who’s struggled the past couple years

LF Raimfer Salinas 1-2, BB, RBI

3B Roberto Chirinos 1-3, RBI, K

2B Luis Santos 1-3, 3B, K

Chandler Champlain 5 IP, 4 H, 2 R (2 ER), 1 BB, 3 K, HR

Bailey Dees 1 IP, 0 H, 0 R, 1 BB, 0 K (win)

Jack Neely 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K

Not to be out done, Anthony Garcia hit a shot to right to get the Tarpons on the board



Jackson Jobe is really getting smacked around in the 2nd#yankees #RepBX pic.twitter.com/67leavwLtt — John Brophy (@jbrophybaseball) May 1, 2022

Game 2:

SS Alexander Vargas 0-3, 2 K

CF Jasson Dominguez 0-3, K — .548 OPS, sigh

LF Alan Mejia 0-3, K

DH Antonio Gomez 1-3, K — Tampa’s only hit of Game 2

3B Marcos Cabrera 0-2, BB, K

C Anthony Seigler 0-3, K — down to .990 OPS after Game 2, but still

RF Raimfer Salinas 0-2

2B Roberto Chirinos 0-1, BB

1B Alex Guerrero 0-2, K

Josue Panacual 4 IP, 2 H, 3 R (3 ER), 2 BB, 7 K, 2 HBP (loss)

Kevin Milam 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Zach Messinger 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Danny Watson 1 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 1 K