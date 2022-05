Yankees prospects: Jasson Dominguez, Austin Wells feast on pitching

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: W, 2-0 vs. Syracuse Mets

CF Estevan Florial 1-4, 2 K

SS Oswald Peraza 0-4, 3 K

LF Miguel Andújar 2-3 2B, BB, K

3B Phillip Evans 2-3, RBI, HBP

1B Greg Bird 0-3, BB, 2 K, GIDP

C Max McDowell 0-3, 2 K

DH David Freitas 0-3, 2 K

2B José Peraza 0-2, BB, K

RF Matt Pita 1-3, HR, RBI, K, GIDP

JP Sears 3.2 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 8 K — brilliant, though 2 K’s were pitch-clock K’s

José Mujica 2.1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Reggie McClain 1 IP, 0 H, 0 R, 2 BB, 0 K

Shelby Miller 2 IP, 1 H, 0 R, 1 BB, 1 K, WP (win)

JP Sears

3.2 IP // 2 H // 0 R // 0 BB // 8 K // 0.79 ERA pic.twitter.com/JJLOd3WpZV — SWB RailRiders (@swbrailriders) May 11, 2022

Double-A Somerset Patriots: L, 3-4 at Altoona Curve

SS Anthony Volpe 0-5, 3 K

LF Elijah Dunham 2-4, HR, BB, RBI, K

CF Brandon Lockridge 1-3, BB, RBI, SF, K

RF Jeisson Rosario 1-4, 3B, BB, K, outfield assist

1B Derek Dietrich 0-4, 2 K

DH Blake Perkins 1-4, 2B, K

3B Chad Bell 0-2, 2 BB, K, throwing error

C Rodolfo Durán 0-3, BB, PB

2B Jesus Bastidas 1-4, RBI

Jhony Brito 5 IP, 6 H, 3 R (3 ER), 3 BB, 5 K, HBP, HR (loss) — gave up 2021 No. 1 overall pick Henry Davis’ first Double-A homer in Altoona debut

Matt Minnick 2 IP, 0 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Derek Craft 1 IP, 1 H, 1 R (1 ER), 2 BB, 2 K, 2 WP

As a small note, infielder Andres Chaparro was also placed on the 7-day injured list.

High-A Hudson Valley Renegades: L, 4-12 vs. Aberdeen IronBirds

SS Trey Sweeney 1-5, 2 K, CS, fielding error

CF Everson Pereira 0-4, 2 K, HBP

C Austin Wells 3-5, 2B, HR, 3 RBI, K — 1.009 OPS in 22 G, well dang

2B Cooper Bowman 0-4, BB, 2 K

3B Tyler Hardman 0-2, BB, RBI, K, HBP

DH Carlos Narvaez 0-2, 2 BB, K

LF Aldenis Sanchez 1-4, 3 K

1B Eric Wagaman 1-3, BB

RF Pat DeMarco 0-4, 2 K

Blane Abeyta 2 IP, 4 H, 6 R (6 ER), 3 BB, 1 K, 2 HBP, WP (loss)

Rodney Hutchison 3 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Bryan Blanton 1 IP, 0 H, 4 R (4 ER), 5 BB, 1 K, HBP — what an inning

Charlie Ruegger 1 IP, 2 H, 0 R, 0 BB, 2 K

Nelvin Correa 2 IP, 1 H, 2 R (0 ER), 0 BB, 2 K

Low-A Tampa Tarpons: L, 11-12 at Dunedin Blue Jays

SS Alexander Vargas 2-4, HR, BB, RBI, K

CF Jasson Dominguez 3-5, 2B, HR, 4 RBI, SB, fielding error — homer went 411 feet and 105 mph off the bat; breakout night!

1B Anthony Garcia 2-5, K

RF Madison Santos 1-5, HR, 2 RBI, 2 K

3B Marcos Cabrera 1-4, HR, BB, 3 RBI, 2 K, SB

C Anthony Seigler 0-4, BB

LF Raimfer Salinas 1-4, 2 K

2B Luis Santos 0-4, 2 K, throwing error

DH Alex Guerrero 0-4, K

Tyrone Yulie 3.2 IP, 4 H, 8 R (8 ER), 3 BB, 3 K, HR, 2 HBP, balk

Ryan Anderson 1.1 IP, 6 H, 3 R (3 ER), 0 BB, 2 K, 2 HR (loss)

Danny Watson 1 IP, 2 H, 1 R (1 ER), 1 BB, 1 K, HR, WP

Trevor Holloway 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K, HBP

Carlos Gomez 1 IP, 1 H, 0 R, 0 BB, 1 K