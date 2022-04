Yankees prospects: Volpe hits a slam for his first homer of the year

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 1-5 (7) and W, 1-0 (7) vs. Norfolk Tides

Game 1:

CF Estevan Florial 0-3, 1 K

SS Oswaldo Cabrera 0-3. 1 K

3B Miguel Andújar 0-3, 1 K

DH Ronald Guzmán 1-2, 1 R, 1 BB, 1 K

1B Greg Bird 0-2, 1 BB

3B Phillip Evans 0-2, 1 BB

RF Ender Inciarte 1-3, 1 RBI

C David Freitas 0-2, 1 BB

2B José Peraza 0-3, 2 K



Matt Krook 4 IP, 3 R, 4 H, 3 BB, 5 K (loss)

Braden Bristo 1.2 IP, 2 R, 1 H, 2 BB, 1 K

Greg Weissert 1.1 IP, 0 R, 1 BB, 2 K

Game 2:

SS Oswald Peraza 1-4, 1 2B, 1 RBI, 1 K — walk-off double to cap the doubleheader

DH Miguel Andújar 1-3

1B Ronald Guzmán 0-2, 1 BB, 2 K

3B Phillip Evans 1-3, 1 2B

C Max McDowell 1-3, 2 K

CF Ryan LaMarre 0-2, 1 K

LF Matt Pita 0-1, 1 BB

2B Cristian Perez 0-3, 1 K, 1 SB

RF Evan Alexander 0-2, 2 K

PH José Peraza 0-0, 1 R, 1 BB



Manny Bañuelos 4 IP, 0 R, 1 H, 2 BB, 5 K

Ryan Weber 3 IP, 0 R, 2 H, 4 K (win)

Double-A Somerset Patriots: W, 11-4 vs. Erie Seawolves

SS Anthony Volpe 1-5, 1 HR, 4 RBI, 1 R, 1 K — a big slam for his first bomb of the year

RF Elijah Dunham 1-4, 1 R, 1 BB

C Josh Breaux 1-4, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 BB, 2 K

1B Andres Chaparro 2-5, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 2 K

CF Brandon Lockridge 2-3, 1 HR, 2 RBI, 3 R, 1 BB

DH Jeisson Rosario 3-3, 1 R, 1 BB, 1 SB

LF Michael Beltre 0-3, 1 R, 1 BB, 1 K

3B James Nelson 0-2, 1 R, 1 BB, 1 K

2B Max Burt 0-4, 1 RBI, 1 K



Randy Vasquez 3 IP, 2 R, 2 H, 4 BB

Nick Ernst 2.1 IP, 0 R, 2 BB, 3 K (win)

Carlos Espinal 1.2 IP, 2 R, 2 H, 1 BB, 1 K, 1 HR

Matt Minnick 2 IP, 0 R, 1 BB, 3 K (save)

High-A Hudson Valley Renegades: L, 3-7 at Rome Braves

CF Everson Pereira 2-5, 2 R, 1 SB

C Austin Wells 3-4, 1 BB, 1 K

1B T.J. Rumfield 2-4, 1 2B, 1 RBI, 1 BB — fifth double in eight games

2B Cooper Bowman 2-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Tyler Hardman 0-5, 2 K

LF Aldenis Sanchez 0-4, 2 K

DH Carlos Narvaez 1-4

RF Pat DeMarco 0-4, 1 K

SS Eduardo Torrealba 1-4, three fielding errors — ouch



Blas Castano 3 IP, 3 R, 2 ER, 4 H, 2 K (loss)

Alex Mauricio 1 IP, 2 R, 2 H, 3 BB

Jhonatan Munoz 1 IP, 2 R, 3 H, 1 BB

Bryan Blanton 2 IP, 0 R, 3 H, 1 BB, 2 K

Michael Giacone 1 IP, 0 R, 2 K

Bowman goes deep in the ninth, but we fall 7-3 to Rome.



Can't wait to see everyone back home at The Dutch on Tuesday night! #RepBX pic.twitter.com/p4qUJQXyG1 — Hudson Valley Renegades (@HVRenegades) April 17, 2022

Low-A Tampa Tarpons: W, 6-3 vs. Dunedin Blue Jays

SS Alexander Vargas 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R, 1 K

CF Jasson Dominguez 1-4, 1 2B, 1 RBI, 1 R, 1 K, 1 SB

DH Antonio Gomez 1-3, 1 R, 1 BB

1B Anthony Garcia 1-4, 1 RBI, 1 K

3B Marcos Cabrera 1-3, 1 2B, 1 BB, 1 K

LF Madison Santos 1-3, 1 2B, 1 BB, 1 K, 1 SB, 1 CS — already his seventh stolen bag

C Anthony Seigler 0-4, 1 K

RF Ryder Green 2-3, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 BB 1 CS

2B Roberto Chirinos 1-3, 2 R, 1 BB, 1 K, 1 SB



Chandler Champlain 4 IP, 1 R, 2 H, 1 BB, 3 K, 1 HR

Kevin Milam 3 IP, 1 R, 4 H, 3 K, 1 HR (win)

Harold Cortijo 1 IP, 1 R, 2 H, 1 K

Zach Messinger 1 IP, 0 R, 2 BB (save)