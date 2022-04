Yankees prospects: Oswald Peraza is red hot to start the year

Triple-A Scranton/Wilkes-Barre RailRiders: L, 3-4 (10) at Syracuse Mets

CF Estevan Florial 2-5, 1 K, 1 SB

SS Oswald Peraza 4-5, 1 2B, 1 RBI, 1 K, 2 SB — he’s certainly not waiting for Volpe

3B Oswaldo Cabrera 0-5, 1 K

LF Miguel Andújar 2-4, 1 R

PR-LF Evan Alexander 0-0

PH Ronald Guzmán 0-0, 1 BB

PR-LF Ryan LaMarre 0-0, fielding error — misplay allowed the ghost runner to score, rough one

1B Greg Bird 0-4, 1 R, 1 BB, 1 K

RF Ender Inciarte 1-5, 1 K

C David Freitas 0-5

DH Tim Locastro 1-3, 1 RBI, 1 BB

2B José Peraza 1-4, 1 RBI, 1 R



Luis Gil 3.2 IP, 2 R, 2 H, 1 BB, 5 K, 1 HR

Trevor Lane 1.1 IP, 1 R, 0 ER, 1 H, 2 BB, 1 K

Braden Bristo 2 IP, 0 R, 2 BB, 1 K

Zach Greene 2 IP, 0 R, 1 BB, 1 K

Shelby Miller 0.2 IP, 1 R, 0 ER, 1 K (loss)

Double-A Somerset Patriots: W, 11-2 at Reading Fightin Phils

SS Anthony Volpe 1-6, 1 R, 2 K

LF Elijah Dunham 2-5, 1 3B, 2 R, 1 BB, 2 K

DH Josh Breaux 2-5, 1 HR, 1 2B, 4 RBI, 1 R, 1 BB, 1 K

3B Andres Chaparro 3-5, 1 2B, 1 R, 1 BB

RF Brandon Lockridge 1-6, 1 2B, 1 R, 3 K

CF Blake Perkins 0-3, 1 R, 2 BB, 1 K

1B Chad Bell 2-5, 3 RBI, 2 R, 1 K

C Rodolfo Durán 3-5, 1 HR, 1 RBI, 2 R, 1 K

2B Oliver Dunn 3-3, 3 2B, 3 RBI — good things come in threes, apparently

2B Jesus Bastidas 1-2



Ken Waldichuk 5 IP, 0 R, 2 H, 2 BB, 7 K (win)

Nick Ernst 1.2 IP, 1 R, 3 H, 2 BB, 1 K

Carlos Espinal 1 IP, 1 R, 2 H, 2 BB, 1 K

Kyle Zurak 1.1 IP, 0 R, 2 K

High-A Hudson Valley Renegades: W, 8-6 (10) at Greenville Drive

SS Trey Sweeney 1-6, 1 RBI, 1 R, 1 K

CF Everson Pereira 1-4, 2 R, 2 BB, 1 K, 2 SB

C Austin Wells 1-4, 1 RBI, 1 R, 2 BB, 1 K, 1 SB

2B Cooper Bowman 0-5, 1 R, 1 BB, 2 K, 2 SB

DH T.J. Rumfield 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 R, 2 BB

LF Aldenis Sanchez 2-4, 2 RBI, 1 BB, 2 K, 1 SB

1B Spencer Henson 1-5, 1 RBI, 1 K

PR Aaron Palensky 0-1, 1 R

1B Tyler Hardman 0-0

RF Pat DeMarco 1-4, 1 BB, 1 K

3B Eduardo Torrealba 3-5, 1 2B, 1 R, 1 K



Beck Way 4.1 IP, 3 R, 4 H, 2 BB, 7 K, 1 HR

Tanner Myatt 1.1 IP, 0 R, 3 BB, 2 K

Jhonatan Munoz 2.1 IP, 1 R, 1 H, 4 K, 1 HR

Alex Mauricio 1.2 IP, 2 R, 1 ER, 3 H, 1 BB, 1 K (win)

Bryan Blanton 0.1 IP, 1 K (save)

Low-A Tampa Tarpons: L, 1-5 at Lakeland Flying Tigers

SS Alexander Vargas 0-4, 1 K, 1 SB

CF Jasson Dominguez 0-4, 1 K

C Antonio Gomez 0-3, 1 BB, 1 K

3B Marcos Cabrera 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R, 1 K, CS, fielding error — two days, two homers

LF Madison Santos 1-2, 2 BB, 1 K, 1 SB, throwing error

1B Connor Cannon 0-4, 3 K

RF Ryder Green 0-3, 2 K

2B Roberto Chirinos 1-3

DH Raimfer Salinas 0-2, 1 BB



Josue Panacual 3.1 IP, 3 R, 2 ER, 4 H, 1 BB, 6 K (loss)

Carlos Gomez 3.1 IP, 2 R, 4 H, 4 K, 1 HR

Jack Neely 1.1 IP, 0 R, 1 H, 2 K